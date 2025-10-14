BZ: Мерц и Бербок задвинули ФРГ на второй план мировой политики

Политика бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по отношению к конфликту в секторе Газа привела к тому, что Германия утратила влияние на мировой арене. Об этом написало издание Berliner Zeitung.
— ФРГ утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. Бербок, экс-канцлер Олаф Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие, — сказано в статье.
Отмечается, что немецкий лидер не играл никакой роли на прошедшем саммите, не устраивал пресс-конференции и не участвовал в ключевых дискуссиях, только наблюдая за происходящим со стороны.
Одной из основных причин такого развития событий стали неосторожные заявления Бербок в октябре прошлого года, которые могли быть интерпретированы на международном уровне как оправдание нападений Израиля на мирных жителей Газы. Сейчас же правительство Германии расплачивается за это, говорится в публикации.
13 октября президенты Соединенных Штатов, Египта и Турции Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе.