BZ: Мерц и Бербок задвинули ФРГ на второй план мировой политики

Одной из основных причин такого развития событий стали неосторожные заявления Бербок в октябре прошлого года, которые могли быть интерпретированы на международном уровне как оправдание нападений Израиля на мирных жителей Газы. Сейчас же правительство Германии расплачивается за это, говорится в публикации.