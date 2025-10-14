Мошенники подделывают голоса детей: родители теряют деньги на «подарки»

Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Если у ребёнка внезапно появляется дорогая техника или вещи, он начинает пользоваться чужими банковскими картами и высказывается в защиту преступной деятельности, это может свидетельствовать о том, что его вовлекают в мошеннические схемы.