Мошенники подделывают голоса детей: родители теряют деньги на «подарки»

Телефонные мошенники всё чаще используют технологию подделки голоса детей, чтобы обманным путём выманивать деньги у их родителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что сначала злоумышленники с помощью нейросетей воссоздают голос ребёнка, после чего звонят родителям, представляясь их ребёнком. В одном из случаев мошенники воспользовались этим, чтобы под предлогом сбора денег на подарок другу к дню рождения убедить родителей перевести несколько тысяч рублей.
Ранее сообщалось о случае, когда на Кубани 13-летний школьник вскрыл домашний сейф и под воздействием аферистов перевел им через банкомат 5 миллионов рублей, чтобы «спасти родителей».
Недавно в МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей. Если у ребёнка внезапно появляется дорогая техника или вещи, он начинает пользоваться чужими банковскими картами и высказывается в защиту преступной деятельности, это может свидетельствовать о том, что его вовлекают в мошеннические схемы.