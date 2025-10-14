В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за оборот вейпов

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и замруководителя этого депутатского объединения Елена Драпеко предложили ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов, соответствующее обращение они направили министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — отмечается в тексте письма.
Гусев в беседе с журналистами пояснил, что вейпы превращаются в инструмент распространения опасных веществ.
«Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи», — сказал депутат, которого цитирует ТАСС.
Драпеко, в свою очередь, назвала это не только борьбой с пагубной зависимостью, но и культурным выбором общества.
Напомним, в начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их вредного воздействия. Спикер нижней палаты российского парламента добавил, что недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд, несмотря на запрет.