Россиянам рассказали, как избавиться от назойливых звонков из банков

Валишвили уточнила, что прекратить поступление спам-звонков можно двумя способами. Первый — направить в банк письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных для целей рекламы. Второй — воспользоваться услугами своего мобильного оператора, который может установить технический запрет на входящие рекламные звонки. Эксперт добавила, что после официального отзыва согласия банк обязан исключить клиента из своей базы для обзвона и рассылок, иначе компания рискует получить административный штраф.