Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Об этом написал в социальной сети X корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на три источника.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Об этом написал в социальной сети X корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на три источника.

По его данным, визиту украинского лидера предшествовала серия его телефонных разговоров с главой Белого дома о возможной продаже Киеву ракет Tomahawk.

Подробности предстоящих переговоров между главами стран пока не раскрываются.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ и к еще большей эскалации, из которой будет сложно найти выход.

10 октября Владимир Путин заявил, что Россия намерена усиливать системы противовоздушной обороны в ответ на поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

13 октября Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с российским президентом Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше