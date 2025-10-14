FT: Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Об этом написал в социальной сети X корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на три источника.
По его данным, визиту украинского лидера предшествовала серия его телефонных разговоров с главой Белого дома о возможной продаже Киеву ракет Tomahawk.
Подробности предстоящих переговоров между главами стран пока не раскрываются.
Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ и к еще большей эскалации, из которой будет сложно найти выход.
10 октября Владимир Путин заявил, что Россия намерена усиливать системы противовоздушной обороны в ответ на поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».
13 октября Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с российским президентом Владимиром Путиным.