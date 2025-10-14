Ричмонд
Россиянам назвали способы прекращения навязчивых спам-звонков: вот что нужно сделать

Доцент Валишвили перечислила два способа прекратить спам-звонки из банков.

Источник: Комсомольская правда

Для прекращения навязчивых спам-звонков от банков достаточно воспользоваться одним из двух доступных методов. Об этом доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили сообщила в беседе с агентством «Прайм».

«Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем “галочки”, среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг», — напомнила эксперт.

Она также сообщила, что хотя с сентября банки обязаны получать согласие клиентов на рекламные звонки и сообщения, а абоненты имеют право от них отказаться, кредитные организации успешно обходят эти ограничения.

По словам Валишвили, прекратить спам-звонки можно двумя способами: отозвать согласие через заявление в банк или подключить блокировку через мобильного оператора.

Ранее KP.RU писал, что банки РФ пожаловались на новую систему борьбы со спамом и мошенниками, из-за которой около трети их звонков клиентам становятся недоступными.