Россиянам назвали способы прекращения навязчивых спам-звонков: вот что нужно сделать

Для прекращения навязчивых спам-звонков от банков достаточно воспользоваться одним из двух доступных методов. Об этом доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили сообщила в беседе с агентством «Прайм».