Россиянам назвали способы прекращения навязчивых спам-звонков: вот что нужно сделать

Для прекращения навязчивых спам-звонков от банков достаточно воспользоваться одним из двух доступных методов. Об этом доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили сообщила в беседе с агентством «Прайм».
«Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем “галочки”, среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг», — напомнила эксперт.
Она также сообщила, что хотя с сентября банки обязаны получать согласие клиентов на рекламные звонки и сообщения, а абоненты имеют право от них отказаться, кредитные организации успешно обходят эти ограничения.
По словам Валишвили, прекратить спам-звонки можно двумя способами: отозвать согласие через заявление в банк или подключить блокировку через мобильного оператора.
