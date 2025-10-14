Юрист Яковлева рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате

В отдельных случаях сотрудник, который временно исполняет обязанности отсутствующего коллеги, имеет право на получение доплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
По её словам, необходимость доплаты зависит от формы и порядка оформления замещения. Если работник подменяет коллегу, выполняющего аналогичные функции, и подобная возможность предусмотрена его должностной инструкцией, письменное согласие не требуется, и дополнительная оплата не начисляется.
Однако, если сотрудник берёт на себя обязанности по другой должности, не прописанной в его трудовом договоре, ситуация меняется. В этом случае срок, объём и содержание дополнительной работы определяются работодателем при наличии письменного согласия работника, а размер доплаты устанавливается по взаимному соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября 80-летние юбиляры получат прибавку к пенсии 10,2 тыс. руб., такой перерасчет пройдет автоматически. На аналогичную надбавку могут рассчитывать и те, кому в октябре установили инвалидность первой группы независимо от возраста.