Юрист Яковлева рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате

Однако, если сотрудник берёт на себя обязанности по другой должности, не прописанной в его трудовом договоре, ситуация меняется. В этом случае срок, объём и содержание дополнительной работы определяются работодателем при наличии письменного согласия работника, а размер доплаты устанавливается по взаимному соглашению сторон.