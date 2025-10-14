Ричмонд
Глава Камчатки поручил ужесточить ответственность за прикорм диких животных

Солодов поручил ужесточить ответственность за прикорм диких животных на Камчатке.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 14 окт — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил министерству лесного и охотничьего хозяйства региона совместно с краевым парламентом разработать меры по ужесточению ответственности за прикорм диких животных.

«Нам нужно выработать меры дополнительной ответственности для лиц, которые нарушают правила и прикармливают диких животных. Кадры в СМИ, где сотрудники организации прикармливают медвежат, возмутительны, их легко идентифицировать и необходимо это сделать. Это фактически прямое формирование рисков для здоровья, а в перспективе и для жизни наших граждан», — подчеркнул Солодов.

Как отмечается в сообщении, работа по внесению соответствующих дополнений в региональный закон об административных правонарушениях уже начата.

Сейчас Камчатский госохотнадзор проводит проверку действий сотрудников организации, прикормивших медведей в районе реки Жировая. По словам специалистов, прикармливание хищников к легкой пище может обернуться трагедией, поскольку животные быстро привыкают, перестают охотиться и становятся агрессивными.

Ранее в Камчатском крае был разработан проект постановления правительства региона об утверждении правил наблюдения за дикими животными, которым предусматривается запрет на их кормление. Документ прошел согласование в Минприроды России, и после его принятия появится основание для привлечения к ответственности физических лиц.

