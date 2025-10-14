15 октября состоится открытие первого в Красноярском крае Дома «ЮНАРМИИ»

На данный момент численность курсантов Дома «ЮНАРМИИ» Красноярского края составляет 118 юнармейцев, которые на протяжении года не только проходят обучение по основным программам Дома «ЮНАРМИИ», но и активно участвуют в реализации флагманской программы «Мы гордимся» на территории г. Красноярска и всего края, а также принимают участие в мероприятиях патриотической направленности.