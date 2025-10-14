15 октября состоится открытие первого в Красноярском крае Дома «ЮНАРМИИ»

В этот день пройдет церемония вступления в ряды юнармейцев, будут вручены благодарственные письма лучшим курсантам и погоны командирам.
Также в ходе торжественного мероприятия пройдет Всероссийская акция «Марш Знамени Победы». 6 сентября 2025 года копию Знамени Победы Красноярский край перенял у Новосибирской области. В течение месяца копия Знамени передавалась между муниципальными образованиями Красноярского края и 15 октября 2025 года будет передана Алтайскому краю.
В событии примут участие юнармейцы, ветераны боевых действий и СВО, члены Регионального штаба движения «Юнармия» в Красноярском крае и др.
Ежегодно на базе Дома «ЮНАРМИИ» проходит подготовка по нескольким направлениям в пяти клубных формированиях:
— военно-патриотический клуб «Асы»;
— военно-исторический клуб «Сибиряк»;
— юнармейская рок-группа «Знамя»;
— театральная студия «Ремарка»;
— школа юных корреспондентов.
На данный момент численность курсантов Дома «ЮНАРМИИ» Красноярского края составляет 118 юнармейцев, которые на протяжении года не только проходят обучение по основным программам Дома «ЮНАРМИИ», но и активно участвуют в реализации флагманской программы «Мы гордимся» на территории г. Красноярска и всего края, а также принимают участие в мероприятиях патриотической направленности.