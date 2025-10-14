Ричмонд
В Иркутске таможенник отказался от взятки в 50 тысяч рублей

Предприниматель предложил деньги, чтобы ведомство прекратило проверки в его магазинах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске таможенник отказался брать крупную взятку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной таможни, предприниматель из Усолья-Сибирского предложил 50 тысяч рублей, чтобы ведомство прекратило проверки в его магазинах. Там продавали сигареты без обязательных акцизных марок.

— Взяткодатель хотел, чтобы ему больше не мешали незаконно торговать. Однако таможенник сразу сообщил о предложении своему начальству. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией провели операцию и задержали бизнесмена в тот момент, когда он передавал деньги, — отметили в таможне.

Теперь против него завели уголовное дело за дачу взятки. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье будут судить женщину-блогера, которая оскорбила и покусала полицейских.