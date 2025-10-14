В Иркутске таможенник отказался от взятки в 50 тысяч рублей

В Иркутске таможенник отказался брать крупную взятку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной таможни, предприниматель из Усолья-Сибирского предложил 50 тысяч рублей, чтобы ведомство прекратило проверки в его магазинах. Там продавали сигареты без обязательных акцизных марок.
— Взяткодатель хотел, чтобы ему больше не мешали незаконно торговать. Однако таможенник сразу сообщил о предложении своему начальству. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией провели операцию и задержали бизнесмена в тот момент, когда он передавал деньги, — отметили в таможне.
Теперь против него завели уголовное дело за дачу взятки. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
