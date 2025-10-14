Омских медиков обучили выявлению рака на ранних стадиях

С сентября 2024 года в Омской области реализуют программу повышения квалификации по выявлению злокачественных новообразований видимых локализаций. Обучение уже прошли более 850 медиков из 20 учреждений районов и 30 медучреждений главного города региона. Об этом рассказали в минздраве.
Программа разработана для врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер с целью повышения онконастороженности. Участники изучают клинические проявления заболеваний, факторы риска, предраковые состояния и меры профилактики. Особое внимание уделяют правилам маршрутизации пациентов при подозрении на злокачественные образования.
Интерактивный формат обучения включает отработку навыков общения с пациентами. Медики учатся распознавать ранние признаки проблем, оказывать психологическую поддержку и правильно сообщать серьезные новости. Это способствует формированию доверительных отношений между работниками учреждений здравоохранения и пациентами.
