Омских медиков обучили выявлению рака на ранних стадиях

С сентября 2024 года в Омской области реализуют программу повышения квалификации по выявлению злокачественных новообразований видимых локализаций. Обучение уже прошли более 850 медиков из 20 учреждений районов и 30 медучреждений главного города региона. Об этом рассказали в минздраве.