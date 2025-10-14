Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей ВМС США поздравил американский флот изображением российского крейсера

Сообщение учреждения было посвящено 250-летней годовщине создания американских ВМС.

Источник: Аргументы и факты

Национальный музей сил специальных операций (ССО) ВМС США поздравил американский военный флот с 250-летней годовщиной, используя по ошибке изображения российского боевого корабля, сообщил журналист газеты The Wall Street Journal Дэвид Браун.

«Это российский ракетный крейсер», — написал он в социальной сети X*.

Репортёр также опубликовал скриншот поздравительного сообщения. Браун также обратил внимание на поздравления со стороны других организаций и лиц. Кроме российского крейсера, на фотографиях он заметил корабли Дании, Индии и Японии.

Датой создания ВМС США считается 13 октября 1775 года. Их учредил Второй Континентальный конгресс.

Напомним, в октябре 2023 года член Палаты представителей США поздравил моряков с годовщиной основания американского военного флота, опубликовав в соцсети X открытку с крейсером ВМФ России «Петр Великий». Конгрессмен изменил сообщение и удалил фотографию после того, как из-за обнаруженной ошибки разразился скандал.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.