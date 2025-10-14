Музей ВМС США поздравил американский флот изображением российского крейсера

Национальный музей сил специальных операций (ССО) ВМС США поздравил американский военный флот с 250-летней годовщиной, используя по ошибке изображения российского боевого корабля, сообщил журналист газеты The Wall Street Journal Дэвид Браун.
«Это российский ракетный крейсер», — написал он в социальной сети X*.
Репортёр также опубликовал скриншот поздравительного сообщения. Браун также обратил внимание на поздравления со стороны других организаций и лиц. Кроме российского крейсера, на фотографиях он заметил корабли Дании, Индии и Японии.
Датой создания ВМС США считается 13 октября 1775 года. Их учредил Второй Континентальный конгресс.
Напомним, в октябре 2023 года член Палаты представителей США поздравил моряков с годовщиной основания американского военного флота, опубликовав в соцсети X открытку с крейсером ВМФ России «Петр Великий». Конгрессмен изменил сообщение и удалил фотографию после того, как из-за обнаруженной ошибки разразился скандал.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.