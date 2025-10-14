Ричмонд
Десять рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 14 октября

На вылет задержек нет.

Источник: Комсомольская правда

Сразу десять рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 14 октября. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с опозданием прилетят самолеты из Якутска, Братска, Талакана, Иркутска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Салехарда и Петропавловска-Камчатского. Минимальное время задержки составляет 15 минут, максимальное — 2 часа 10 минут.

На вылет задержанных и отмененных рейсов пока нет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из Андижана запустят прямые рейсы в Новосибирск. Летная программа стартует с 26 октября.