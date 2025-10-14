Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп 14 октября примет участие в посмертном награждении Кирка

10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, примет участие в церемонии посмертного награждения медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщается в расписании Белого дома.

«В 16:00 (23:00 мск) президент примет участие в вручении медали Свободы Чарли Кирку. Место проведения — Восточный зал», — отмечается в официальном расписании.

Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консервативных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.

Также известно, что в начале сентября Трамп объявил о своём намерении посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы. Кроме того, он заявил, что подумывает о присвоении имени Кирка небольшой локации в Белом доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше