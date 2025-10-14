Дональд Трамп 14 октября примет участие в посмертном награждении Кирка

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, примет участие в церемонии посмертного награждения медалью своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщается в расписании Белого дома.
«В 16:00 (23:00 мск) президент примет участие в вручении медали Свободы Чарли Кирку. Место проведения — Восточный зал», — отмечается в официальном расписании.
Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консервативных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.
Также известно, что в начале сентября Трамп объявил о своём намерении посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы. Кроме того, он заявил, что подумывает о присвоении имени Кирка небольшой локации в Белом доме.