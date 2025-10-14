Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области снизилась младенческая смертность

С начала года показатель младенческой смертности в регионе продолжает снижаться, достигнув 3,8 на 1 000 родившихся.

Источник: Om1 Омск

По данным Омского министерства здравоохранения, в 2025 году продолжает снижаться уровень младенческой смертности в регионе. За девять месяцев этого года показатель составил 3,8 случая на 1 000 новорождённых. С января по сентябрь зарегистрировано 39 случаев смерти среди младенцев.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель был выше — 4 на 1 000 родившихся, и за год было зарегистрировано 57 смертей. В 2023 и 2022 годах количество умерших младенцев составило 71 случай в каждом году, а в 2020 году — 103.

С момента 2020 года уровень младенческой смертности снизился на 29,8%. Также стоит отметить, что среди городского населения показатель смертности в 1,5 раза выше, чем среди сельского, где за 2025 год он составил 2,8 случая на 1 000, а в городах — 4,3 случая.