В Омской области снизилась младенческая смертность

По данным Омского министерства здравоохранения, в 2025 году продолжает снижаться уровень младенческой смертности в регионе. За девять месяцев этого года показатель составил 3,8 случая на 1 000 новорождённых. С января по сентябрь зарегистрировано 39 случаев смерти среди младенцев.
Для сравнения, в 2024 году этот показатель был выше — 4 на 1 000 родившихся, и за год было зарегистрировано 57 смертей. В 2023 и 2022 годах количество умерших младенцев составило 71 случай в каждом году, а в 2020 году — 103.
С момента 2020 года уровень младенческой смертности снизился на 29,8%. Также стоит отметить, что среди городского населения показатель смертности в 1,5 раза выше, чем среди сельского, где за 2025 год он составил 2,8 случая на 1 000, а в городах — 4,3 случая.