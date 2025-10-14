Иркутская область поддержала проект ГОСТа о тёплых остановках с Wi-Fi

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. В Иркутской области, как и по всей России, готовятся изменения в обустройстве автобусных и троллейбусных остановок. По проекту нового ГОСТа, разработанного по заказу Росавтодора, павильоны предлагается оснащать системами отопления, кондиционерами, зарядками для телефонов и точками доступа Wi-Fi. Документ может стать обязательным после его утверждения.
Как сообщает «Коммерсантъ», новый стандарт разрабатывается Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ) и призван заменить устаревшие нормы 2003 года. Эксперты отмечают, что действующие требования не соответствуют современным условиям и не обеспечивают комфорт ожидания транспорта.
ГОСТ вводит классификацию остановочных пунктов по числу пассажиров: «базовые», «улучшенные» и «расширенные». В зависимости от категории и климатической зоны будут устанавливаться системы отопления, кондиционирования и подогрева воздуха. Для «улучшенных» и «расширенных» остановок предусмотрены Wi-Fi, зарядные устройства и электронные табло с информацией о маршрутах и времени прибытия транспорта.
Также документ устанавливает единые стандарты на конструкцию павильонов, размеры скамеек, размещение урн и обустройство заездных «карманов» для автобусов. Особое внимание уделено безопасности и удобству пассажиров в разных климатических условиях. В Министерстве транспорта Иркутской области уже поддержали инициативу.
Напомним, власти Иркутска заключили контракт на комплексное благоустройство десяти автобусных остановок и одной парковки, чтобы сделать ожидание транспорта комфортнее и безопаснее для горожан. Работы выполняются после проведения электронного аукциона, в котором победила компания «Комкон», предложившая наилучшую цену.