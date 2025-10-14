Иркутская область поддержала проект ГОСТа о тёплых остановках с Wi-Fi

ГОСТ вводит классификацию остановочных пунктов по числу пассажиров: «базовые», «улучшенные» и «расширенные». В зависимости от категории и климатической зоны будут устанавливаться системы отопления, кондиционирования и подогрева воздуха. Для «улучшенных» и «расширенных» остановок предусмотрены Wi-Fi, зарядные устройства и электронные табло с информацией о маршрутах и времени прибытия транспорта.