На Солнце за сутки зафиксировали 15 вспышек

Астрономы отмечают, что сейчас Солнце переживает один из наиболее активных периодов за последние месяцы. На опубликованных снимках отчётливо видна область № 4246 — именно она стала источником большинства вспышек. Вторая активная зона осталась за пределами кадра, но наблюдения показывают, что там происходят аналогичные процессы.