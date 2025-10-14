На Солнце за сутки зафиксировали 15 вспышек

Астрономы отмечают, что сейчас Солнце переживает один из наиболее активных периодов за последние месяцы. На опубликованных снимках отчётливо видна область № 4246 — именно она стала источником большинства вспышек. Вторая активная зона осталась за пределами кадра, но наблюдения показывают, что там происходят аналогичные процессы.
По словам специалистов, моменты мощных выбросов можно различить даже невооружённым глазом — на кадрах из космоса это выглядит как внезапная вспышка яркого света, когда солнечное излучение буквально «заливает» весь снимок.
Учёные напоминают, что вспышки такого уровня могут вызывать магнитные возмущения на Земле, особенно если выбросы направлены в сторону нашей планеты. Пока угрозы для спутников и связи нет, однако астрономы продолжают внимательно отслеживать динамику.
Солнечные циклы — часть естественного «дыхания» звезды, но каждый новый всплеск напоминает, насколько мощной и живой остаётся наша звезда даже спустя миллиарды лет существования.