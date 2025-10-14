«Беспрецедентная помощь»: в СФ оценили соцподдержку российских женщин

Россия уверенно лидирует среди других стран по уровню социальной поддержки женщин и семей с детьми. Об этом на полях Глобального саммита женщин в Пекине заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также глава Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова.
«Я бы очень высоко оценила положение женщин в нашей стране, — отметила Карелова. — За последние годы и десятилетия были приняты масштабные меры поддержки, прежде всего для семей и женщин с детьми. Помощь действительно беспрецедентная — начиная с материнского капитала и родового сертификата, заканчивая пособиями и субсидиями на семейную ипотеку».
Карелова подчеркнула, что после тщательного анализа программ поддержки в других странах стало ясно: «На сегодняшний день Россия действительно опережает всех. Наша система — уникальна».
Причинами такого прогресса, по словам сенатора, являются сложная демографическая ситуация, растущая потребность в специалистах и развитие промышленности, где женщины успешно работают даже в традиционно «мужских» сферах.
Тем временем в Свердловской области в ближайшее время могут появиться новые меры поддержки молодых мам. Власти Среднего Урала намерены выплачивать молодым мамам по 50 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости для детей.