Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о безнадзорном ребенке из Железногорска

Главе ведомства представят доклад о ходе проверки по сообщению о нарушении прав малолетнего в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сообщений о безнадзорном 10-летнем мальчике из Железногорска Красноярского края. В ведомстве напомнили, что 11 октября ребенка нашли в подъезде многоквартирного дома на Курчатова: он лежал на лестничной площадке, не реагировал на окружающих, а лишь «мычал и не открывал глаза».

Горожане утверждают, что родители бросили своего сына жить на улице, не желая его воспитывать. При этом полицейские пытались отдать мальчика семье, однако получили отказ.

Ранее пресс-служба регионального МВД подтвердила, что сотрудники уже занимаются этой ситуацией. Врачи осмотрели мальчика — в целях его безопасности и оказания необходимой помощи, а также «в связи с отказом законных представителей забрать ребенка», его увезли в спецучреждение для несовершеннолетних.

Также все обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи. Председатель СК России потребовал от руководителя краевого управления Алексея Еремина доклад о ходе проверки.