Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о безнадзорном ребенке из Железногорска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сообщений о безнадзорном 10-летнем мальчике из Железногорска Красноярского края. В ведомстве напомнили, что 11 октября ребенка нашли в подъезде многоквартирного дома на Курчатова: он лежал на лестничной площадке, не реагировал на окружающих, а лишь «мычал и не открывал глаза».