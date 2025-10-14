Трамп намерен в пятницу встретиться с Зеленским в Белом доме

Американский глав Дональд Трамп подтвердил встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
«Думаю, да», — сказал трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
При этом глава Белого дома оставил без ответа вопрос поставок Украине ракетного комплекса «Томагавк».
Ранее киевский главарь объявил о скорых переговорах с американским руководством с целью обсуждения поставок ракет «Томагавк» и другого дальнобойного оружия.
При этом Зеленский отметил, что конкретные объемы помощи и условия ее предоставления пока не определены, поэтому требуется его личная встреча с Трампом. Также в программе визита Зеленского — переговоры с руководством американских военных компаний и членами Конгресса.
Зеленский также в эфире телеканала Fox News обратился к Трампу с просьбой о содействии в урегулировании ситуации на Украине. Киевский главарь призвал американскую сторону оказать влияние на разрешение конфликта.
Кроме этого, глава Белого дома ранее заявил о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки «Томагавков» Киеву. «Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по честному», — сказал тогда Трамп.
Позднее новость о возможных поставках Украине «Томагавков» стала одной из самых обсуждаемых.
Тогда на нее ответили в Кремле. Там подчеркнули, что отслеживают информацию о планируемых поставках «Томагавков» Украине, отмечая обеспокоенность РФ по этому вопросу. Ранее об этом также говорил Владимир Путин.
При этом российский президент охарактеризовал возможные поставки американских «Томагавков» Украине как шаг, способный полностью разрушить процесс нормализации двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.
Однако, если США все-таки решатся на поставки подобных ракет Украине, то, по словам российского главы, Россия обеспечит усиление работы системы ПВО, что станет ответом на действия Штатов.