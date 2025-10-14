Ричмонд
Один и тот же человек четыре раза подал в суд на Пугачеву: в чем он ее обвиняет

Ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд против Пугачёвой в четвертый суд.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв уже в четвертый раз попытался добиться рассмотрения своего иска к покинувшей Россию Алле Пугачевой на полтора миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Одинцовского суда Подмосковья сообщает РИА Новости.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — говорится в документах.

Будет ли суд рассматривать этот иск, пока неизвестно.

Напомним, буквально 2 октября Тверской суд в Москве вернул иск юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к исполнительнице Алле Пугачевой. Причиной возможных судебных разбирательств стали высказывания певицы о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

На это интервью впервые отреагировал, к слову, и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что артистка, помимо русофобских и открыто антироссийских слов, лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Не хватало еще, возмутился политик, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.

А в конце сентября в Савеловском районном суде российской столицы также оставили без движения иск Александра Трещева. Документ, поданный «афганцем», касался защиты чести и достоинства.

Савеловский суд Москвы приостановил иск ветерана боевых действий Афганистана и адвоката Александра Трещева к российской певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что он якобы не указал адрес места жительства ответчика в документе.

Позже выяснилось, что причиной оказала в иске стала формальность — истец не указал адрес проживания скандальной звезды. Между тем, Трещев отметил, что в своем иске он заранее просил суд запросить адрес ответчика. Однако столичный суд вынес определение, где указал, что этот запрос должен был сделать сам заявитель.

Кроме того, известный адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генпрокуратуру и СК РФ. Он попросил ведомства проверить слова артистки на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про российскую армию.

