Один и тот же человек четыре раза подал в суд на Пугачеву: в чем он ее обвиняет

На это интервью впервые отреагировал, к слову, и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что артистка, помимо русофобских и открыто антироссийских слов, лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Не хватало еще, возмутился политик, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.