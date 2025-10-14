Жителям Новосибирска рассказали, что за паук появился в домах

Одна из подписчиц Telegram-канала «Дзержинский район. Новосибирск» поделилась: она впервые обнаружила такого паучка у себя дома и, почитав информацию, узнала, что это насекомое не только безопасно, но и полезно, так как уничтожает пылевых клещей и других вредителей. Женщина интересовалась, встречаются ли такие пауки часто, стоит ли бояться их размножения и нужно ли прибегать к обработке жилья, ведь у паучка «клешни страшные».