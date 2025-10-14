Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Новосибирска рассказали, что за паук появился в домах

Учёные поспешили успокоить жителей Новосибирска: паук, которого недавно заметили в одном из домов, относится к семейству псевдоскорпионов и не представляет опасности для человека.

Источник: Соцсети

Об этом пишет VN.ru.

Одна из подписчиц Telegram-канала «Дзержинский район. Новосибирск» поделилась: она впервые обнаружила такого паучка у себя дома и, почитав информацию, узнала, что это насекомое не только безопасно, но и полезно, так как уничтожает пылевых клещей и других вредителей. Женщина интересовалась, встречаются ли такие пауки часто, стоит ли бояться их размножения и нужно ли прибегать к обработке жилья, ведь у паучка «клешни страшные».

По словам Екатерины Гризановой, кандидата биологических наук и ведущего научного сотрудника Новосибирского государственного аграрного университета, псевдоскорпионы широко распространены по всему миру. Они обитают в лесной подстилке и под корой деревьев, преимущественно в тёплых регионах. Эти пауки питаются мелкими насекомыми, не ядовиты и не переносят инфекции, поэтому не представляют опасности для человека.

Она также рассказала, что существуют так называемые книжные псевдоскорпионы, которые питаются вредителями книг в книгохранилищах и библиотеках.

Екатерина Гризанова подчеркнула, что появление таких пауков в жилых помещениях не является поводом для паники или вызова служб обработки.