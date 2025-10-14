Доцент Валишвили назвала два способа прекратить спам-звонки из банков

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили назвала способы, которые помогут прекратить спам-звонки из банков.
С сентября текущего года граждане могут официально отказаться от звонков с рекламными сообщениями, а кредитным организациям, перед тем как спамить, необходимо получить согласие человека.
— Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем «галочки», среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг, — отметила эксперт в беседе с изданием «Прайм».
Если человек не желает получать спам-звонки, то он может отозвать свое согласие, направив в банк заявление.
Второй способ — установить запрет на спам-звонки через своего мобильного оператора, порекомендовала Валишвили.
Если звонки не прекратились, гражданин может обратиться с жалобой в Роскомнадзор и Банк России. Рекламодателю в данном случае грозит штраф, добавила специалист.
Некоторые кол-центры нашли способ обойти закон о маркировке звонков, что дает им возможность связываться с россиянами без предупреждения о спаме.