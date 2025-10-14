Программу стимулирования рождаемости правительство Хабаровского края продлило до 2030 года

Хабаровск, 14 октября. AmurMedia. На заседание президиума правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Демешина, был вынесен вопрос о мерах, направленных на увеличение рождаемости и продолжительности жизни в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Самый объемный раздел — это меры поддержки семей с детьми. В настоящее время из краевого бюджета на государственную поддержку семьи и детей тратится более 15 млрд рублей в год», — отметил вице-губернатор Артем Мельников.
Артем Мельников рассказал о мерах, которые приняты в крае для поддержки многодетных семей. Так, введена прогрессивная шкала на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, предусмотрены компенсация услуг по газификации жилья, выплаты на оплату проезда до места учебы, приобретение школьной формы. С 2024 года действует прогрессивная шкала регионального материнского капитала, предусматривающая его увеличение за четвертого и каждого последующего ребенка. Также реализуются различные единовременные федеральные и краевые выплаты при рождении детей.
Также Артем Мельников подробно остановился на мерах по улучшению жилищных условий, охране репродуктивного здоровья населения, профилактике абортов, развитии системы ЭКО, укреплению института семьи.
В текущем году действие краевой комплексной программы по стимулированию рождаемости продлено до 2030 года. Сейчас разрабатываются дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в Хабаровском крае. На заседании президиума регионального правительства рассмотрели предложения, собранные после широких консультаций с обществом, бизнесом и властями.
Главная цель планируемых инициатив — обеспечить максимально комфортные условия для рождения детей, особенно вторых и следующих, через всестороннюю помощь семьям на каждом этапе: от задумки о ребенке до его совершеннолетия. Среди них, например, новая единовременная выплата на улучшение жилья при рождении второго малыша, ежемесячные пособия студентам очников в размере прожиточного минимума на период учебы после рождения ребенка, увеличение бюджета программы субсидий для молодых семей, нуждающихся в жилье.
Также предлагается поддержка молодежи и студентов для создания семей и рождения детей без прерывания образования или карьеры, организация семейных дошкольных групп по уходу за детьми в новых микрорайонах Хабаровска по московскому образцу, расширение сети семейных многофункциональных центров по всему краю. Кроме того, планируется введение корпоративных демографических норм на предприятиях, льгот на товары и услуги для многодетных и продвижение семейных ценностей через СМИ.
На заседании также обсудили запуск инициативы «Молочная кухня», которая реализуется по указанию главы региона и станет мерой помощи нуждающимся беременным женщинам. Она стартует в Хабаровске в пилотном режиме с декабря 2025 года, а с 1 января 2026-го — по всему краю. В рамках проекта женщины смогут получать ежемесячную компенсацию расходов до 3500 рублей на покупку молока и молочных продуктов местных производителей.
Губернатор Дмитрий Демешин поручил подготовить финансовое обоснование всех мероприятий обновленной программы по повышению рождаемости. Глава региона подчеркнул, что новая программа — это крупный и всеобъемлющий проект, требующий объединения усилий власти и общества.
«Перед нами стоит амбициозная, но вполне реалистичная задача — сформировать в крае атмосферу, где рождение детей было бы желанным и посильным для любой семьи. Все меры, которые в итоге войдут в программу, должны способствовать этому, а наша совместная цель — гарантировать их успешное воплощение впоследствии», — резюмировал Дмитрий Демешин.