Программу стимулирования рождаемости правительство Хабаровского края продлило до 2030 года

Также предлагается поддержка молодежи и студентов для создания семей и рождения детей без прерывания образования или карьеры, организация семейных дошкольных групп по уходу за детьми в новых микрорайонах Хабаровска по московскому образцу, расширение сети семейных многофункциональных центров по всему краю. Кроме того, планируется введение корпоративных демографических норм на предприятиях, льгот на товары и услуги для многодетных и продвижение семейных ценностей через СМИ.