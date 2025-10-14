В Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области продолжают фиксировать снижение заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 октября зарегистрировали 21 121 случай инфекции. Из них 11 777 заболевших — дети до 14 лет. Это на 5,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.