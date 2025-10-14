В Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области продолжают фиксировать снижение заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 октября зарегистрировали 21 121 случай инфекции. Из них 11 777 заболевших — дети до 14 лет. Это на 5,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Также медики подтвердили один случай гриппа.
Параллельно продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли 800 340 жителей региона. Только за последнюю неделю число привитых увеличилось на 112 606 человек. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, учёбы или работы. Также вакцина доступна в частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию.
В ведомстве напоминают, что иммунизация остаётся самым надёжным способом защиты от гриппа и помогает снизить риск тяжёлого течения заболевания.