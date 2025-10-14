В Иркутской области обновили мусоровозы

В Приангарье продолжается обновление парка техники для вывоза мусора. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, две компании, отвечающие за сбор отходов, получили новые большегрузные мусоровозы.
Один оператор, работающий в южной части области, принял шесть новых машин. Два мусоровоза начали работать в Иркутске, два — в Ангарске, по одному направили в Тулун и Зиму. До конца года компания ожидает поставку еще одиннадцати единиц техники, что позволит улучшить маршруты и охватить больше населенных пунктов.
— Обновление автопарка — это реальная работа для повышения качества жизни людей. Новая техника сокращает простои и позволяет выстраивать более эффективные маршруты, — отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.
Другой оператор, обслуживающий северные территории с их сложной логистикой, получил восемь новых машин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск вошел в топ-20 городов по соотношению зарплаты и стоимости жизни.