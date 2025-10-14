В Иркутской области обновили мусоровозы

Один оператор, работающий в южной части области, принял шесть новых машин. Два мусоровоза начали работать в Иркутске, два — в Ангарске, по одному направили в Тулун и Зиму. До конца года компания ожидает поставку еще одиннадцати единиц техники, что позволит улучшить маршруты и охватить больше населенных пунктов.