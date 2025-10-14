В МАИ нашли способ улучшить теплоизоляцию радиоэлектронного оборудования в космосе

Когда космический аппарат находится на орбите, на него действует тепловое излучение от разных источников, включая Солнце и Землю. Чтобы не допустить перегрева приборов и агрегатов, их защищает экранно-вакуумная теплоизоляция — несколько слоев алюминиевой или теплоотражающей пленки, которая находится на аппаратуре. Она эффективна, но может вызывать помехи при использовании с радиоэлектронным оборудованием. Эта проблема была выявлена на Международной космической станции при работе аппаратуры для дистанционного зондирования Земли.