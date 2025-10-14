За неделю в Приморье на свет появились 280 малышей

На прошлой неделе в Приморском крае родилось 280 детей. Среди них есть как первенцы, так и долгожданные младшие братья и сестры. В 98 семьях родились вторые дети, 48 семей впервые отпраздновали статус многодетных, а в 17 семьях пополнение стало особенно значительным — там родились четвертые, пятые и даже шестые дети. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Особенно радовались новому пополнению в находкинском роддоме. Медики этого учреждения помогли появиться на свет 19 малышам — девяти мальчикам и 10 девочкам. Четыре новорожденных стали третьими детьми в своих семьях, а один малыш — уже четвертым.
Для тех, кто только планирует создать семью и стать родителями, в Приморье доступна специальная программа. Молодые пары могут пройти бесплатное обследование репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства. Эта диспансеризация помогает будущим родителям подготовиться к рождению здоровых детей.