За неделю в Приморье на свет появились 280 малышей

На прошлой неделе в Приморском крае родилось 280 детей. Среди них есть как первенцы, так и долгожданные младшие братья и сестры. В 98 семьях родились вторые дети, 48 семей впервые отпраздновали статус многодетных, а в 17 семьях пополнение стало особенно значительным — там родились четвертые, пятые и даже шестые дети. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».