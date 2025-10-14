Лошади Новосибирского ипподрома ушли на зимовку

Летний беговой сезон на Новосибирском ипподроме завершился 11 октября. Теперь лошади ушли на зимовку. Об этом сообщили в пресс-службе ипподрома.
— Закрытие летнего бегового сезона свершилось, и лошади отправляются на заслуженный отдых, — говорится в сообщении.
Погодные условия внесли коррективы в планы по закрытию сезона. Вместе с этим на ипподроме были технические трудности. Поэтому все пришлось проводить в более скромном формате, нежели планировалось изначально.
— Мы обязательно учтем все недочеты и постараемся исправить в следующем беговом сезоне, — добавили в пресс-службе.