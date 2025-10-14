Красноярские автомобилисты могут бесплатно сдать шины и покрышки

Сейчас в городе работает как минимум четыре пункта, где можно бесплатно сдать отработавшие покрышки.
Бесплатный прием автомобильной резины от физических и юридических лиц ведет компания ПАО «Татнефть». Здесь принимают шины от легковых и грузовых автомобилей, в том числе шипованные. Исключение составляют индустриальные, сельскохозяйственные и вездеходные шины.
Адрес: Красноярский край, Емельяновский район, поселок Сухая Балка, автодорога Красноярск-Енисейск, 15-й километр. Телефон для справок: 8−913−192−31−51. Время приема: с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00.
Кроме того, на переработку автомобильных покрышек принимают:
ООО «ВторШина» — тел. 8−983−293−19−27;
ООО «Вип Вижин» — тел. 280−50−12;
ООО «АртСтэп» — тел. 8−902−990−15−63, 8−902−990−01−06.
Все компании имеют лицензии на обращение с отходами данного типа. Сдать старые шины можно также в некоторых шиномонтажных мастерских.
В мэрии напоминают, что покрышки нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов — мусоровозы их не заберут, а на полигонах такие отходы не принимаются. При разложении шины могут выделять токсичные соединения, а этот процесс занимает более 100 лет.
Если покрышки обнаружены на участке, их утилизация — обязанность собственника или арендатора земли. За незаконное складирование шин предусмотрены штрафы.