Во Владивостоке начинают асфальтировать дорожки в парке «Снеговая Падь»

В парке «Снеговая Падь» во Владивостоке 15 октября планируют начать асфальтирование пешеходных дорожек. Этот этап является частью второго этапа благоустройства верхней площадки и вершины сопки в районе улицы Анны Щетининой, 30. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
На текущий момент работы в парке подходят к завершению. После окончания асфальтирования планируется установка качелей, скамеек, организация детского городка и спортивной площадки. Продолжается монтаж систем освещения и видеонаблюдения.
Глава города Константин Шестаков, побывавший в парке, отметил: «Мы уже на финишной прямой».
Он также подчеркнул, что на крутых спусках необходимо установить ограждения и поручни. Запланировано обустройство удобных пешеходных дорожек, спортивных и детских игровых комплексов, площадки для выгула собак, а также экологических троп с зонами отдыха на вершине сопки. Все работы должны быть завершены к 15 ноября 2025 года.
В этом году совместно с подрядчиком в парке высадили корейскую сосну, сирень и различные виды кленов для повышения биологического разнообразия. Пространство оборудуют малыми архитектурными формами, урнами и лавочками, а ещё создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения.
Подрядчиком второго этапа выступает индивидуальный предприниматель Авазбек Ураимов, предложивший цену ниже начальной на 17 миллионов рублей. Работы контролирует бюджетное учреждение «Лазо». Мэр отметил, что подрядчик показал хороший результат, и город будет продолжать следить за качеством исполнения.
Микрорайон Снеговая Падь уже несколько лет находится в процессе комплексного развития: за последние три года сделан первый этап реконструкции парка, построены дом для военнослужащих, новый детский сад, открыт опорный пункт полиции, возведена спортивная площадка и отремонтированы два пришкольных стадиона. Идут работы по капитальному ремонту улиц Анны Щетининой и Адмирала Горшкова, что способствует улучшению транспортной доступности. Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».