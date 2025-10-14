Во Владивостоке начинают асфальтировать дорожки в парке «Снеговая Падь»

Микрорайон Снеговая Падь уже несколько лет находится в процессе комплексного развития: за последние три года сделан первый этап реконструкции парка, построены дом для военнослужащих, новый детский сад, открыт опорный пункт полиции, возведена спортивная площадка и отремонтированы два пришкольных стадиона. Идут работы по капитальному ремонту улиц Анны Щетининой и Адмирала Горшкова, что способствует улучшению транспортной доступности. Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».