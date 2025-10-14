Движение по улице в центре Хабаровска ограничат на два дня

С 18 по 20 октября проезд автотранспорта будет частично затруднён на отрезке от Амурского бульвара до улицы Серышева. Дорогу сузят до одной полосы на участке длиной около ста метров. Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.