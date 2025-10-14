Движение по улице в центре Хабаровска ограничат на два дня

В Хабаровске временно ограничат движение на участке улицы Волочаевской. Об этом сообщили в городской администрации.
С 18 по 20 октября проезд автотранспорта будет частично затруднён на отрезке от Амурского бульвара до улицы Серышева. Дорогу сузят до одной полосы на участке длиной около ста метров. Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.
Как уточнили специалисты, ремонт необходим для обеспечения бесперебойного водоснабжения Центрального и Кировского районов. В прошлом и текущем годах на данном участке неоднократно фиксировались сбои в работе системы. Из-за плотного расположения подземных коммуникаций проведение работ методом бурения признано невозможным, поэтому ремонт будет выполнен открытым способом.
График производства согласован с администрацией города. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.