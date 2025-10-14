Гамлет и Ванесса: какими необычными именами называли детей в Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги именного рейтинга за прошедшие три месяца 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ЗАГСе, среди новорожденных мальчиков уже несколько лет подряд уверенно лидируют Артемы, Александры и Михаилы. За ними в списке популярности следуют Матвей, Тимофей и Роман.
— У девочек же с большим отрывом побеждает имя София. Второе место по красоте и звучности родители отдали имени Ева, а третье — Виктории. Также в тройку лидеров вошли Варвара и мелодичное имя Есения, — отметила в пресс-службе ЗАГСа.
Но самый большой интерес вызывают редкие и необычные имена. Среди мальчиков можно встретить настоящих рыцарей с именами Гамлет и Светозар, а также маленьких Леонардов и Эмилей. Девочкам же достались поистине сказочные имена: здесь и величественная Алимпиада, и загадочная Акира, и даже маленькие Ванесса и Фелисити.
