Гамлет и Ванесса: какими необычными именами называли детей в Иркутской области

Но самый большой интерес вызывают редкие и необычные имена. Среди мальчиков можно встретить настоящих рыцарей с именами Гамлет и Светозар, а также маленьких Леонардов и Эмилей. Девочкам же достались поистине сказочные имена: здесь и величественная Алимпиада, и загадочная Акира, и даже маленькие Ванесса и Фелисити.