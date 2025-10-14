Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали, что входит в «золотой стандарт» обследований сердца

Академик Беленков перечислил важные тесты для выявления заболеваний сердца.

Источник: Комсомольская правда

Профилактическое обследование сердца и сосудов — важная мера для предотвращения серьезных заболеваний. Ведущий российский ученый и врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков рассказал KP.RU, что входит в «золотой стандарт» проверок сердца и сосудов.

— Если есть малейшее подозрение на гипертонию, мы делаем суточное мониторирование (на руку накладывается манжетка, и маленький компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух, а прибор измеряет давление и запоминает его). Потому что пограничное давление человек может не ощущать, — поделился врач.

Кроме того, в обязательное обследование входит УЗИ сердца и сонных артерий, анализы крови на глюкозу и холестерин, а также анализ мочи. ЭКГ позволяет заподозрить нарушение ритма сердца, гипертрофию миокарда или аневризму. Эти процедуры позволяют выявить скрытые проблемы.

— Также при необходимости — исходя из осмотра, опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца. По итогам определяемся: начинаем профилактические или лечебные мероприятия либо говорим человеку: «сейчас все в порядке, приходи через год», — добавил академик.