Россиянам назвали, что входит в «золотой стандарт» обследований сердца

Профилактическое обследование сердца и сосудов — важная мера для предотвращения серьезных заболеваний. Ведущий российский ученый и врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков рассказал KP.RU, что входит в «золотой стандарт» проверок сердца и сосудов.
— Если есть малейшее подозрение на гипертонию, мы делаем суточное мониторирование (на руку накладывается манжетка, и маленький компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух, а прибор измеряет давление и запоминает его). Потому что пограничное давление человек может не ощущать, — поделился врач.
Кроме того, в обязательное обследование входит УЗИ сердца и сонных артерий, анализы крови на глюкозу и холестерин, а также анализ мочи. ЭКГ позволяет заподозрить нарушение ритма сердца, гипертрофию миокарда или аневризму. Эти процедуры позволяют выявить скрытые проблемы.
— Также при необходимости — исходя из осмотра, опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца. По итогам определяемся: начинаем профилактические или лечебные мероприятия либо говорим человеку: «сейчас все в порядке, приходи через год», — добавил академик.