Россиянам назвали, что входит в «золотой стандарт» обследований сердца

— Если есть малейшее подозрение на гипертонию, мы делаем суточное мониторирование (на руку накладывается манжетка, и маленький компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух, а прибор измеряет давление и запоминает его). Потому что пограничное давление человек может не ощущать, — поделился врач.