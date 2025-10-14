Сына пропавшей Ирины Усольцевой не пустили на поиски родителей и сестры

Во время масштабных поисков мужчина провёл двое суток в поисковом лагере и прошёл четыре маршрута. Он приехал из Красноярска, где живёт уже несколько лет. Говорит, поэтому и не знал, что семья не вернулась из похода домой — Ирина, Сергей и Арина Усольцевы жили в Железногорске.