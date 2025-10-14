Сына пропавшей Ирины Усольцевой не пустили на поиски родителей и сестры

Как сообщают коллеги из aif.ru, 23-летний сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, 13 октября хотел приехать на поисковую площадку, где продолжают искать его мать, отчима и 5-летнюю сестру. Но его не пустили даже в посёлок Кутурчин.
«Сказали, что там опасно, что теперь поиск ведут только специалисты. Хотя я достаточно опытный человек в горном деле. Но даже мне приходилось нелегко, когда я лазил по заледеневшему курумнику. А неподготовленные люди могут пострадать», — цитируют Даниила журналисты.
Во время масштабных поисков мужчина провёл двое суток в поисковом лагере и прошёл четыре маршрута. Он приехал из Красноярска, где живёт уже несколько лет. Говорит, поэтому и не знал, что семья не вернулась из похода домой — Ирина, Сергей и Арина Усольцевы жили в Железногорске.
По основной версии пропажи, Усольцевы ушли в курумник, чтобы укрыться от непогоды, спрятались между камней и замёрзли.
Недавно стало известно, что в месте, где пропали Усольцевы, уже бесследно исчезал человек. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года, направляясь к скале Буратинка в Партизанском районе. Их машину нашли на окраине посёлка Кутурчин, а очевидцы видели их с рюкзаками на подходе к скальному массиву. 12 октября массовые поиски свернули.