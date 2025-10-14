Отток мигрантов зафиксировали в Новосибирской области

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Константин Гаврин, за этот же период было выявлено 136 нарушений миграционного законодательства. В связи с этим приняты решения о выдворении из страны 32 мигрантов.