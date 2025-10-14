Отток мигрантов зафиксировали в Новосибирской области

Количество иностранцев, выехавших из Новосибирской области за неделю, почти на 2,5 тысячи человек превысило число прибывших. Прибыло 7 035 человек, уехало — 9 503.
Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Константин Гаврин, за этот же период было выявлено 136 нарушений миграционного законодательства. В связи с этим приняты решения о выдворении из страны 32 мигрантов.
Всего же за пределы России на прошлой неделе было выдворено 52 человека. Эти меры являются частью комплекса действий, направленных на борьбу с нелегальной занятостью и нарушениями визового режима.
Основной поток трудовых мигрантов в Новосибирскую область, как и прежде, формируется за счет граждан государств Центральной Азии, в первую очередь Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
