Книгу о святых врачах презентовали в Хабаровске

В Дальневосточном медицинском университете, краевой клинической больнице № 1 и Хабаровском медицинском колледже прошли презентации книги «Святые врачи», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанам книгу представила член «Объединения православных ученых», которое и подготовило издание, доктор экономических наук, профессор кафедры медицинской статистики и цифрового здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Нина Шамшурина.
Книга содержит истории о 25 святых: от апостола и евангелиста Луки до святителя Луки, архиепископа Крымского. Отдельная глава книги посвящена размышлениям десяти ведущих современных врачей о вере и медицине.
О том, как книга может помочь состоявшимся врачам и будущим медикам осознать приоритеты нравственных ценностей, на которые опирались врачи-христиане на протяжении столетий, рассказала Нина Шамшурина.
— Эта книга интересна тем, что, во-первых, здесь впервые собраны имена людей, которые были на своем жизненном пути связаны с медициной, а не просто те почитаемые нами святые, в которых мы всегда верили, — отметила один из авторов издания. — Во-вторых, здесь есть высказывания членов Объединения православного общества ученых, среди которых — кандидаты и доктора медицинских наук, и в том числе современных известных врачей.
Главный врач краевой больницы № 1 Андрей Субботин сказал, что одного из врачей, о котором рассказывается в этой книге, он знает лично.