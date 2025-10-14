В топ высокооплачиваемых вакансий Красноярского края попали сварщик, автослесарь и машинист

Требуется технический директор в компанию по сервисному обслуживанию и ремонту бурового, карьерного и обогатительного оборудования для предприятий горной промышленности. Зарплата — от 200 000 до 250 000 рублей в месяц. Обязанности: руководство сервисной службой до 30 человек, контроль обеспечения сотрудников средствами защиты и оборудованием, разработка планов ремонтов и нормативных документов, учет запасных частей, поддержка продаж, управление сервисными проектами. Требования: высшее техническое образование, опыт работы техническим директором или главным механиком в сфере обслуживания горной техники, навыки работы на ПК, готовность к ненормированному рабочему дню и командировкам (2−3 раза в месяц). Условия: официальное трудоустройство, ДМС, компенсация абонемента в спортзал, курсы по повышению квалификации, испытательный срок — 3 месяца.
Руководителю отдела закупок (запчасти, расходники) в компанию, занимающейся дорожно-строительной и лесной техникой в Красноярском крае, предлагают зарплату от 150 000 рублей в месяц. Обязанности: руководство отделом закупки и логистики, формирование планов, ведение переговоров с поставщиками и заключение договоров, организация доставки клиентам и филиалам, контроль документации, анализ затрат, управление неликвидами и избыточными запасами, внедрение регламентов и системы KPI в отделе, подготовка отчетности для технического директора. Требования: опыт работы в закупках и логистике 3−5 лет, опыт руководства командой от двух человек, знание рынка поставщиков и транспортных компаний, умение вести переговоры, владение 1С, Excel, CRM, ответственность, системность, стрессоустойчивость.
Ведущему инженеру-сметчику с опытом работы более 6 лет готовы предложить заработок от 120 000 до 140 000 рублей в месяц. Работа по графику 5/2, с 8-часовым рабочим днем на месте работодателя. В обязанности входит составление, проверка и экспертиза смет на строительство, ремонт, разработка и согласование договоров подряда, управление отделом, взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и проектными организациями. Требования: высшее образование (строительное, экономическое, инженерное), опыт работы в сметном деле от 3 лет, знание законодательной базы, программных комплексов.
Требуется сварщик-аргонщик на зарплату от 100 000 до 130 000 рублей в месяц. Работа по графику 5/2, с 8-часовым рабочим днем на месте работодателя. Обязанности: изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций из нержавеющей стали, сварка узлов, деталей и конструкций из нержавеющей стали. Требования: опыт работы от одного года, знание свойств металлов и сплавов, технологии сварочных процессов и особенностей работы с различными материалами, умение читать чертежи и технологическую документацию, навыки настройки и обслуживания сварочного оборудования, умение выполнять сварку в различных пространственных положениях, владение техникой сварки тонколистовых материалов и труб различного диаметра, знание особенностей работы с различными типами присадочных материалов.
Автослесарю готовы предложить зарплату 120 000 рублей в месяц. Работа посменная (вечерние или ночные смены) на месте работодателя. Обязанности: техническое обслуживание и ремонт автобусов МАЗ, НефАЗ. Требования: наличие технического образования. Условия: 19−20 смен в месяц.
Машинисту гусеничного экскаватора предлагают зарабатывать от 100 000 рублей в месяц (на руки). Работа по графику 5/2, с 8-часовым рабочим днем. Обязанности: управление гусеничным экскаватором, разработка котлованов и траншей, планировка территории, контроль технического состояния техники, участие в срочном ремонте и устранении неисправностей. Требования: опыт работы более 3 лет, ответственность, пунктуальность, дисциплина, бережное отношение к технике.