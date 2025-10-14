В топ высокооплачиваемых вакансий Красноярского края попали сварщик, автослесарь и машинист

Требуется сварщик-аргонщик на зарплату от 100 000 до 130 000 рублей в месяц. Работа по графику 5/2, с 8-часовым рабочим днем на месте работодателя. Обязанности: изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций из нержавеющей стали, сварка узлов, деталей и конструкций из нержавеющей стали. Требования: опыт работы от одного года, знание свойств металлов и сплавов, технологии сварочных процессов и особенностей работы с различными материалами, умение читать чертежи и технологическую документацию, навыки настройки и обслуживания сварочного оборудования, умение выполнять сварку в различных пространственных положениях, владение техникой сварки тонколистовых материалов и труб различного диаметра, знание особенностей работы с различными типами присадочных материалов.