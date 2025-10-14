Ричмонд
Психолог Ланг назвал главный способ избавиться от осенней хандры

Специалист отметил, что осень — лучшее время для работы, саморазвития и продвижения по карьерной лестнице.

Источник: Аргументы и факты

Самый лучший способ избавиться от осенней хандры — поменять внутренние установки на более позитивные, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.

По словам специалиста, некоторые люди воспринимают осень скорее в негативном ключе. Они везде видят грязь, серость, жалуются на холод. Однако, напомнил психолог, осень — еще и время продуктивной работы, саморазвития, новых концертов и открытия театрального сезона.

«Если человек воспринимает осень как очень продуктивное время, то у него не будет осенней хандры. Надо менять мышление и отношение к осени. Не подстраивать свой режим под погоду и расстраиваться каждый раз, когда идет дождь, а строить планы и придерживаться их. Если есть в расписании тренировка — идти на тренировку, а не отменять планы из-за погоды», — отметил эксперт.

Ланг подчеркнул, что смена установок поможет прожить осень более продуктивно.

Ранее кардиолог Молчанова сообщила, что осенью важно гулять, даже если не хочется.