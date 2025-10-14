Зарядка-убийца: 5 случаев, когда гаджеты могут быть смертельно опасны

Трагический инцидент в Челябинске, где 16-летний подросток погиб во время разговора по телефону, подключенному к зарядке, вновь поднял острый вопрос о безопасности использования гаджетов.
Может ли на самом деле убить безобидное зарядное устройство, и какие неочевидные факторы могут привести к возгоранию или удару током? Не сам телефон: почему зарядное устройство может стать смертельным.
Смерть подростка от удара током во время зарядки — трагедия, которая, к сожалению, не является уникальной. В новостях регулярно появляются сообщения о подобных случаях, в том числе о гибели юноши в Якутске.
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук отметил, что сам по себе телефон или его штатное зарядное устройство, как правило, не могут быть причиной летального исхода.
«Здесь не совсем понятная история. Возможно, выяснится, что подросток держал в руках, например, поврежденный удлинитель или тройник, от которого заряжался телефон, и он случайно схватился за оголенный провод или там вода была пролита на полу. Я не думаю, что сам телефон или зарядное устройство могло его убить», — сказал Корнейчук.
Это ключевой момент: мобильные телефоны и их зарядные устройства работают с низким напряжением (обычно 5 В для зарядки, хотя современные стандарты быстрой зарядки могут использовать и более высокие значения), которое само по себе не представляет смертельной опасности для человека. Смерть наступает из-за контакта с напряжением бытовой сети 220 В.
Как напряжение 220 В может оказаться на корпусе телефона или в руках пользователя?
Пробой изоляции или некачественное ЗУ. Самая частая и опасная причина — это пробой 220 В на низковольтную сторону в некачественном или поврежденном зарядном устройстве (ЗУ). Дешевые, несертифицированные адаптеры могут не иметь должной защиты и изоляции. В результате, фазный провод 220 В может соприкоснуться с низковольтным проводом или схемой, передав опасное напряжение на USB-кабель и, соответственно, на металлические части корпуса телефона.
Поврежденный кабель, удлинитель или тройник. Как отметил эксперт Корнейчук, механическое повреждение аксессуаров, подключенных к сети (удлинитель, тройник, сам кабель), может оголить провод под напряжением. Случайный контакт с таким проводом становится смертельно опасным.
Вода — идеальный проводник. Соприкосновение с водой при использовании зарядки (например, разговор в ванной, мокрые руки, пролитая жидкость на пол) резко снижает сопротивление кожи человека и многократно увеличивает ток, проходящий через тело, делая даже относительно небольшой пробой смертельным. При мокрой коже смертельным может стать ток силой всего 100 мА. Ток, который может возникнуть при пробое 220 В и контакте с мокрой кожей, может достигать 146 мА и более.
Тонкая кожа и высокий риск для детей. У детей и подростков кожа, как правило, тоньше, чем у взрослых, что означает меньшее сопротивление электрическому току и, соответственно, более высокий риск летального исхода при поражении.
Огонь из ниоткуда: причины возгорания смартфонов.
Помимо риска удара током, современные гаджеты несут и другую опасность — риск возгорания, источником которого почти всегда является литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор. Эксперт Илья Корнейчук подробно объяснил, почему телефоны могут загораться во время зарядки.
1. Заводской брак и дефекты производства.
Одной из главных причин эксперт называет заводской брак.
«Причины возгорания телефонов разные. Но чаще всего это происходит из-за заводского брака или самовоспламенения аккумулятора», — рассказал aif.ru Илья Корнейчук.
Он отметил, что причиной заводского брака могут быть:
— Нарушения условий производства.
— Какие-то загрязнения.
— Допущенные ошибки, которые не выявляет контроль качества.
2. Самовоспламенение аккумулятора и короткое замыкание.
Вторая и наиболее частая причина, связанная с износом или повреждением, — это внутреннее короткое замыкание в самом аккумуляторе, приводящее к самовоспламенению.
«Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они просто пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт Корнейчук.
Дендриты — это микроскопические металлические наросты, которые образуются на литиевом аноде со временем, особенно при частой эксплуатации и нарушении условий зарядки. Когда эти дендриты пробивают тонкий изоляционный слой (сепаратор) между катодом и анодом, возникает мгновенное короткое замыкание, вызывающее резкий нагрев (тепловой разгон), что приводит к возгоранию и даже взрыву.
3. Механическое повреждение и некачественный ремонт.
Механическое воздействие, как внешнее, так и при самостоятельном ремонте, критически опасно.
«Или пытается сам поменять аккумулятор, повреждает защитную оболочку, затем происходит взаимодействие с кислородом и последующее возгорание», — отметил Корнейчук.
Повреждение внешней защитной оболочки литиевого аккумулятора (даже вздувшегося) позволяет литию вступить в реакцию с кислородом и влагой из воздуха, что является чрезвычайно опасным и почти мгновенно приводит к воспламенению.
4. Игнорирование признаков неисправности.
Эксперт подчеркнул, что использование уже вышедших из строя батарей недопустимо:
«Например, аккумулятор вздулся, телефон уже не годен для использования, но человек продолжает им пользоваться, заряжает и вроде бы он работает».
Вздутие аккумулятора — это явный признак того, что батарея находится в аварийном состоянии из-за выделения газов (продуктов распада электролита). Такой аккумулятор должен быть немедленно утилизирован специалистами.
Экстремальные температуры: неочевидная угроза.
Даже вполне исправный телефон можно привести в аварийное состояние, нарушив температурный режим при зарядке. Эксперт Корнейчук обратил особое внимание на крайние температуры — мороз и жару.
Опасность зарядки после мороза:
«Зарядка переохлажденного после морозов телефона может привести к возгоранию аккумулятора, — рассказал aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. — Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Например, если телефон после мороза не нагреть в помещении и сразу поставить заряжать, это создает риски повреждения аккумулятора».
При низких температурах литий-ионные аккумуляторы не могут нормально принимать заряд. Попытка зарядить переохлажденный гаджет приводит к образованию того самого металлического лития (дендритов) на аноде, который в дальнейшем может пробить сепаратор и вызвать внутреннее короткое замыкание и возгорание.
Опасность зарядки перегретого телефона:
И наоборот, высокая температура — не меньший враг.
«И наоборот, если телефон сильно нагрелся на жаре, лежал, например, на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — пояснил Корнейчук.
«Перегретый телефон во время зарядки может воспламениться, поэтому прежде, чем заряжать, нужно дождаться, пока он достигнет нормальной температуры», — добавил эксперт в другом комментарии.
Перегрев (выше 40°C) ускоряет химические процессы деградации электролита и электродов, что снижает срок службы батареи и, при критическом уровне, может инициировать тепловой разгон.
Памятка для пользователя: 10 правил безопасной зарядки, которые могут спасти жизнь.
Чтобы минимизировать риск удара током, возгорания и преждевременного выхода из строя гаджета, важно строго соблюдать правила безопасности.
1. Используйте только оригинальные или сертифицированные аксессуары.
Самый надежный способ избежать пробоя 220В — использовать зарядные устройства и кабели, которые поставляются с телефоном, или сертифицированные аналоги от известных производителей. Дешевые подделки, не соответствующие стандартам безопасности, — основной источник опасности.
2. Регулярно осматривайте кабели и ЗУ.
Не используйте кабели с поврежденной изоляцией, треснувшие блоки питания, а также неисправные удлинители и тройники. Поврежденный кабель или адаптер необходимо немедленно заменить.
3. Избегайте зарядки в экстремальных условиях.
Холод: После прихода с улицы дайте телефону нагреться до комнатной температуры (около 30−60 минут), и только потом ставьте на зарядку.
Жара: Не заряжайте телефон на солнце, в закрытом автомобиле или рядом с источниками тепла (обогревателями, батареями).
Поверхность: Заряжайте телефон на твердой, негорючей и хорошо проветриваемой поверхности. Никогда не кладите заряжающийся телефон под подушку, одеяло или на мягкую мебель — это приводит к перегреву.
4. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки в критических ситуациях.
Хотя использование телефона во время зарядки не запрещено, это увеличивает нагрев. Категорически запрещено пользоваться телефоном во время зарядки:
Мокрыми руками.
В ванной или рядом с водой.
Если вы чувствуете, что телефон или зарядное устройство бьет током (даже если это кажется статикой).
5. Не оставляйте телефон на зарядке на ночь без необходимости.
Современные смартфоны имеют контроллеры, отключающие зарядку, но для максимальной безопасности, а также для предотвращения износа батареи, старайтесь не оставлять гаджет без присмотра и отключайте его после достижения 100% заряда.
6. Следите за уровнем заряда.
Эксперты советуют держать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%. Не допускайте полного разряда (до 0%) и избегайте постоянной зарядки до 100%, так как это изнашивает литий-ионную батарею.
7. Утилизируйте вздувшиеся аккумуляторы.
Если вы заметили, что корпус телефона или сам аккумулятор (если он съемный) вздулся, немедленно прекратите использование гаджета и обратитесь в сервисный центр для безопасной утилизации и замены.
8. Не проводите самостоятельный ремонт.
Замену аккумулятора и сложный ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист в сервисном центре. Попытка самостоятельной замены чревата механическим повреждением батареи и последующим возгоранием.
9. Отключайте электроприборы, когда уходите.
Вынимайте вилки зарядных устройств из розетки, когда они не используются. Это предотвращает риск короткого замыкания в самом адаптере или кабеле, а также исключает паразитное потребление электроэнергии.
10. Проверяйте розетки и проводку.
Убедитесь, что розетки, к которым вы подключаете зарядное устройство, исправны и не имеют видимых повреждений. Старая или неисправная проводка также может стать источником опасности.
Итог: ответственное использование — залог безопасности.
Трагические случаи, подобные инциденту в Челябинске, служат мрачным напоминанием о том, что даже самые привычные гаджеты требуют соблюдения правил безопасности. Смерть от удара током, скорее всего, вызвана попаданием в цепь высокого напряжения из-за неисправного или некачественного периферийного оборудования, а возгорание — в 99% случаев это следствие проблем с аккумулятором, вызванных заводским браком, механическим повреждением или грубым нарушением температурного режима эксплуатации. Ответственное отношение к зарядке и выбору аксессуаров — единственная надежная защита от этих скрытых угроз.