Зарядка-убийца: 5 случаев, когда гаджеты могут быть смертельно опасны

Трагические случаи, подобные инциденту в Челябинске, служат мрачным напоминанием о том, что даже самые привычные гаджеты требуют соблюдения правил безопасности. Смерть от удара током, скорее всего, вызвана попаданием в цепь высокого напряжения из-за неисправного или некачественного периферийного оборудования, а возгорание — в 99% случаев это следствие проблем с аккумулятором, вызванных заводским браком, механическим повреждением или грубым нарушением температурного режима эксплуатации. Ответственное отношение к зарядке и выбору аксессуаров — единственная надежная защита от этих скрытых угроз.