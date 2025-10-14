Более 20 популярных иномарок с пробегом подешевели в Приморье с начала года

«Цены на автомобили с пробегом снижаются на протяжении нескольких месяцев, при этом в последнее время мы наблюдаем рост спроса со стороны покупателей: например, в сентябре он увеличился более чем на 10% по сравнению с августом. Такая динамика связана с ожиданием грядущих регуляторных изменений, которые могут повлиять на стоимость и доступность машин на российском рынке. В текущей ситуации покупка авто выглядит особенно выгодной: предложение остается широким, а снижение ключевой ставки повышает привлекательность автокредитов», — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.