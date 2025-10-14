Более 20 популярных иномарок с пробегом подешевели в Приморье с начала года

Популярные машины с пробегом в Приморье стали дешеветь. Эксперты отметили как минимум 21 модель б/у авто, которые упали в цене по сравнению с первым кварталом 2025 года на 5% и более, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аналитику Авито Авто (16+). Средняя цена таких машин составила 1 720 000 рублей.
По данным платформы, в третьем квартале 2025 года наиболее заметно на вторичном рынке по сравнению с январем-мартом снизились средние цены автомобилей марок Porsche (-40,6%, до 6 млн рублей), Ford (-25,4%, до 2,1 млн рублей), Nissan (-17,4%, до 950 тыс. рублей), Toyota (-15,5%, до 1,3 млн рублей) и Suzuki (-15%, до 850 тыс. рублей).
Среди моделей доступнее стали Mercedes-Benz S-класса (-37,5%) и Mitsubishi Delica D5 (-34,5%). В сравнении с первым кварталом более чем на 20% уменьшилась стоимость Toyota Crown (-25%) и Mercedes-Benz C-класса (-22,7%). С начала года более чем на 5% подешевели суммарно 21 модель.
В свою очередь в январе-сентябре 2025 года существеннее всего подешевели машины марок Mercedes-Benz (-13,6%), Volkswagen (-9,4%), Mitsubishi (-7,7%), Audi (-7,1%) и Hyundai (-5,7%).
Цены на некоторые модели за этот же период также заметно уменьшились: Hyundai Staria (-19%), Honda Freed (-15,5%), Geely Monjaro (-12,8%), Hyundai Elantra (-12,1%) и Hyundai Grand Starex (-10,5%).
Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.
«Цены на автомобили с пробегом снижаются на протяжении нескольких месяцев, при этом в последнее время мы наблюдаем рост спроса со стороны покупателей: например, в сентябре он увеличился более чем на 10% по сравнению с августом. Такая динамика связана с ожиданием грядущих регуляторных изменений, которые могут повлиять на стоимость и доступность машин на российском рынке. В текущей ситуации покупка авто выглядит особенно выгодной: предложение остается широким, а снижение ключевой ставки повышает привлекательность автокредитов», — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.