В Госдуме считают нецелесообразным вводить предельные цены на обучение в вузах

В ГД предложили внедрить гибкий контроль над ценами в сфере высшего образования.

Источник: Комсомольская правда

Государство должно контролировать ценовую политику вузов, однако фиксирование жестких порогов стоимости обучения — чрезмерная мера. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, в беседе с ТАСС.

«Я уверена, что государство должно регулировать ценовую политику, которую проводят университеты страны. Но устанавливать жесткие нижние и верхние границы стоимости обучения — это слишком суровый инструмент», — подчеркнула Харченко.

Она также отметила необходимость внедрения более гибкого механизма государственного контроля над ценами в сфере высшего образования.

Ранее стало известно, что дети участников специальной военной операции имеют право на первоочередное зачисление в вуз на бюджетные места. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой.