В Хабаровском крае возродят молочную кухню

Запустить проект «Молочная кухня» планируют уже с 1 января 2026 года.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

«Ежемесячно будем компенсировать тем, кто попадает в категорию малоимущих, до 3,5 тысячи рублей на покупку молока и молочной продукции от местных производителей», — сообщил глава края.