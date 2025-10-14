В Хабаровском крае возродят молочную кухню

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Ежемесячно будем компенсировать тем, кто попадает в категорию малоимущих, до 3,5 тысячи рублей на покупку молока и молочной продукции от местных производителей», — сообщил глава края.
Запустить проект «Молочная кухня» планируют уже с 1 января 2026 года.
