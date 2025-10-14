США представили установки для Tomahawk: подробности

Американская оборонная компания Oshkosh Defense представила новую линейку мобильных пусковых установок, предназначенных для применения ракет «Томагавк». Об этом следует из документа на сайте организации.
«Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок», — рассказал представитель компании Пэт Уильямс.
Так, компания планирует презентовать в ходе выставки Ассоциации армии США три готовых к запуску в производство варианта мобильных пусковых установок для ракет «Томагавк».
X-MAV — автономная пусковая установка с возможностью одновременного размещения четырех ракет «Томагавк». M-MAV — средняя платформа с улучшенными навигационными характеристиками, системой дистанционного контроля и автоматизированного заряжания. L-MAV — легкий модульный аппарат двойного назначения — радиоэлектронное подавление и противодронные операции.
Позднее о поставках Украине «Томагавков» высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, запуск ракет в случае их передачи Украине будет производиться американской стороной, а не киевскими властями.
По заявлениям президента США Дональда Трампа, поставки ракет «Томагавк» Украине станут возможными при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.
Реакция Кремля не заставила долго ждать. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил осведомленность Москвы о том, что запуск ракет невозможен без участия США.
При этом Песков подтвердил, что поставки «Томагавков» Киеву могут привести к негативным последствиям из-за необходимости привлечения американского персонала для их запуска.
Позднее, по оценке российского президента Владимира Путина, передача Украине американских ракет «Томагавк» способна полностью разрушить процесс сближения между Москвой и Вашингтоном. Путин также акцентировал, что поставки Вашингтоном дальнобойных ракет Киеву спровоцируют немедленные ответные меры. Одной из таких мер станет усиление системы ПВО по всей территории России.