Рогов: ВС РФ ведут бои в центральной и западной частях Полтавки

Российские военные продолжают продвигаться в селе Полтавка под Гуляйполем, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши воины контролируют большую часть населённого пункта, ведутся бои в центральной и западной частях Полтавки», — сообщил он.
Рогов отметил быстрый темп продвижения российский военных на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
«Севернее населенного пункта Степовое наши ребята освободили порядка 11 квадратных километров. Российские военные закрепились в южной части Алексеевки и развивают успех. Наши бойцы освободили между Алексеевкой и Вербовым порядка семи квадратных километров», — объяснил собеседник издания.
Рогов добавил, что северо-западнее и северо-восточнее населенного пункта Филия в Днепропетровской области российские военные освободили порядка четырех квадратных километров.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские бойцы зашли с трех сторон в село Полтавка под Гуляйполем.