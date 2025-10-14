Раскрыт размер огромного наследства умершей звезды Голливуда Дайан Китон

Как сообщает Mirror, сумма, которой владела голливудская актриса Дайан Китон, оценивается в 100 миллионов долларов.
За всю свою жизнь Дайан так и не вступила в брак и не имела родных детей. В возрасте 50-ти лет она удочерила Декстер и усыновила Дьюка. Какие именно решения отражены в завещании актрисы, пока неизвестно: подробности еще не обнародованы, и лишь предстоит определить, кому из наследников и в каком виде достанется это состояние.
Основа финансового благополучия Китон связана с ее впечатляющей кинокарьерой, однако значительная часть капитала была вложена в рынок недвижимости. Она искала уникальные, эффектные дома, лично курировала их оформление, а затем перепродавала объекты по более высокой цене.
Наибольшая привязанность у актрисы была к особняку в Лос-Анджелесе, который она назвала домом своей мечты. На работы по реконструкции и внутреннему обустройству здания с пятью спальнями ушло почти десять лет. Итогом этого опыта стала книга «Дом, который построил Pinterest», иллюстрирующая путь к воплощению давней детской мечты Китон — жить в крепком кирпичном доме, вдохновившись популярной сказкой о трех поросятах.
В начале 2025 года, в момент неожиданного ухудшения самочувствия, Китон решила продать этот особняк, оценив его в 29 миллионов долларов.
Ушла из жизни обладательница премии «Оскар», прославившаяся ролями в кинокартинах «Крестный отец» и «Энни Холл», 11 октября на 80-м году жизни. Легендарной фигурой она стала еще в семидесятых, начав сотрудничество с Вуди Алленом — именно тогда сложился узнаваемый кинематографический облик героини-одиночки из Нью-Йорка с неординарным стилем и жизненными устремлениями.
