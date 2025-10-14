Раскрыт размер огромного наследства умершей звезды Голливуда Дайан Китон

За всю свою жизнь Дайан так и не вступила в брак и не имела родных детей. В возрасте 50-ти лет она удочерила Декстер и усыновила Дьюка. Какие именно решения отражены в завещании актрисы, пока неизвестно: подробности еще не обнародованы, и лишь предстоит определить, кому из наследников и в каком виде достанется это состояние.