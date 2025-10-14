Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершен поиск 8-летнего мальчика, пропавшего в Новосибирске по дороге из школы

Ребенка нашли живым.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске успешно завершился поиск восьмилетнего мальчика, который пропал 13 октября. В этот день он вышел из школы и не вернулся домой. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Рост мальчика составляет 134 сантиметра. Он худощавого телосложения. Волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза карие. Был одет в светло-серую куртку с капюшоном, черные штаны, серые ботинки и того же цвета шапку. С собой был черный ранец, — говорилось в ориентировках, которые начали распространять волонтеры.

Уже к вечеру 13 октября волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте» объявили, что поиск завершен, ребенка нашли живым.