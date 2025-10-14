Владимира Зеленского избрали президентом Украины на выборах в 2019 году «по приколу». Такое мнение высказал военнопленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Дмитрий Лысокобылко.
По его словам, украинский лидер неспособен руководить страной и никак не связан с политикой.
— Президента выбрали по приколу, — заявил он ТАСС.
Военнопленный считает, что Зеленскому стоило остаться «в “95-м квартале” и дальше быть юмористом. Лысокобылко обвинил его в том, что он не умеет решать проблемы мирным путем.
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что Владимир Зеленский может лишить его гражданства Украины из-за якобы наличия российского паспорта. Сам глава города категорически отрицает это.
По его словам, с 2014 года он много раз объяснял, что никогда не имел гражданства России. Труханов отметил, что все соответствующие органы Украины проверяли данный вопрос и не нашли подтверждений. В настоящее время мэр проводит собственное расследование.
*Запрещенная в России террористическая организация.