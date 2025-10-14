Национальный музей спецназа США попал в неловкую ситуацию из-за одного снимка в соцсетях: глупую ошибку увидели журналисты

При этом в начале прошлого года военнослужащие Соединенных Штатов не отразили атаку беспилотника на свою базу на границе Иордании и Сирии, так как приняли его за свой дрон. Дело в том, что нападение вражеского БПЛА совпало по времени с возращением на базу беспилотника Соединенных Штатов. Таким образом, по информации газеты, военные не могли понять, чей это дрон — вражеский или дружественный.