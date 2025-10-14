Национальный музей спецназа США попал в неловкую ситуацию из-за одного снимка в соцсетях: глупую ошибку увидели журналисты

В крайне неловкую ситуацию попал Национальный морской музей подразделений спецназа ВМС Соединенных Штатов Америки, поздравив американский флот с 250-летием постом со снимком российского ракетного крейсера «Варяг». Внимание на несуразицу в соцсети X обратил журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун.
«Это российский ракетный крейсер», — написал он, сделав репост поздравление музея.
Сейчас поздравительная публикация музея ВМС США недоступна.
Кстати, это уже не первый раз, когда американские военные путают американское вооружение с российским. В 2021 году Южное командование Министерства обороны Соединенных Штатов поздравило своих летчиков с Днем основания Военно-воздушных сил США открыткой с изображением российских истребителей Су-27.
Пользователи соцсетей высмеяли Минобороны страны, а бывший в то время главой Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что это поздравление — «прекрасная картинка в День оружейника России».
Однако, ошибки американских военных в поздравлениях обходятся в копейки или центы, не считая репутационного ущерба, в отличие от промахов, совершенных в реальной жизни. Например, в конце 2024 года произошел инцидент с дружественным огнем, когда крейсер ВМС США сбил американский истребитель F/A-18, от его огня едва не пострадал и второй самолет.
А 22 декабря Военно-морские силы Соединенных Штатов сбили над акваторией Красного моря американский истребитель. Ошибка произошла при попытке США нанести авиаудары по объектам хуситов.
При этом в начале прошлого года военнослужащие Соединенных Штатов не отразили атаку беспилотника на свою базу на границе Иордании и Сирии, так как приняли его за свой дрон. Дело в том, что нападение вражеского БПЛА совпало по времени с возращением на базу беспилотника Соединенных Штатов. Таким образом, по информации газеты, военные не могли понять, чей это дрон — вражеский или дружественный.
А во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году СМИ и соцсети подняли на смех очередную оговорку главы Белого дома. Дело в том, что на пресс-конференции с норвежским премьером Эрной Сульберг глава Белого дома объявил, что США продали Норвегии самолеты, существующие только в компьютерной игре.