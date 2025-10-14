Ричмонд
В Красноярском крае проведут фестиваль «Первый снежный»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль «Первый снежный» пройдет с 1 ноября по 10 декабря в Краевом Дворце молодежи.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас в регионе ищут подрядчика для организации проведения мероприятия, заявки принимаются до 20 октября, сообщается на портале RosTender.info.

Ожидается, что участие в фестивале примут около 300 человек.

Региональный проект «Фестиваль Первый снежный» призван стать значимым событием в культурной жизни края, способствуя развитию молодежной активности и созданию площадки для творческого самовыражения. Участники фестиваля смогут погрузиться в атмосферу зимних праздников и продемонстрировать свои таланты в различных направлениях.