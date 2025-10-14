В Красноярском крае проведут фестиваль «Первый снежный»

Региональный проект «Фестиваль Первый снежный» призван стать значимым событием в культурной жизни края, способствуя развитию молодежной активности и созданию площадки для творческого самовыражения. Участники фестиваля смогут погрузиться в атмосферу зимних праздников и продемонстрировать свои таланты в различных направлениях.